Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов

На сегодня на фронте самые ожесточенные бои продолжаются в районе семи городов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главкома ВСУ Александра Сырского.

В частности, он сообщил о разговоре с начальником французского Генштаба Фабьеном Мандоном. Которому рассказал о ситуации в районах боевых действий.

"Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя", - отметил Сырский.

Главком также поднял вопросы ключевых потребностей Вооруженных сил Украины. В том числе подготовку пилотов на самолеты Mirage, усиление противовоздушной обороны и другие моменты оборонного сотрудничества.

Отдельно главком приветствовал лидерскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который консолидирует усилия партнеров вокруг идеи развертывания многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности.

Что происходит на фронте

В последнее время обострилась ситуация на Юге. Сегодня президент Владимир Зеленский приезжал в Запорожскую область на совещание с командованием после выхода Сил оборони из Ровнополья.

Кроме того, отдельно рассмотрели вопрос укрепления Степногорского направления и эвакуации гражданских. После поездки Зеленский анонсировал Ставку, на которой должны определить меры по защите Запорожья и области.

Тяжелой остается ситуация и в Покровске Донецкой области. На днях россияне на легкой технике попытались зайти в город колонной и добились частичного успеха. Силы обороны сообщили, что противника уничтожают как в городе, так и на подходах.

Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что любое решение о выводе войск из Покровска остается за командирами на местах.