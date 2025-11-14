ВСУ "минуснули" более тысячи россиян на фронте за сутки: Генштаб о потерях врага

Оккупанты за сутки на войне, по состоянию на утро 14 ноября, потеряли более тысячи единиц живой силы. Еще украинские военные уничтожили более 400 дронов врага и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 14 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Что касается ситуации на фронте, сейчас, как известно, идут ожесточенные бои с оккупантами на Покровском и Константиновском направлениях - именно здесь произошло больше всего столкновений согласно последней информации Генштаба - вечерней сводке 13 ноября.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на сегодня на фронте самые ожесточенные бои продолжаются в районе семи городов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Относительно Покровска, за который активно борются Сил Обороны, ранее Александр Сырский отмечал, что о контроле россиян над городом или окружении наших подразделений речь не идет. Хотя РБК-Украина писало - нашим защитникам действительно сложно в Покровске, даже из-за того, что трудно скоординировать действия бойцов из разных подразделений (ВСУ, ССО НГУ, ГУР и так далее).

В то же время президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что любое решение о выводе войск из Покровска остается за командирами на местах.