ВСУ "минуснули" более 900 оккупантов, много дронов и артиллерии на фронте, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней информации на фронте состоялось 131 боевое столкновение. Наибольшее количество российских атак зафиксировано на Покровском направлении. Второе по сложности - Александровское направление.

РБК-Украина также писало, что украинские силы и в дальнейшем удерживают Покровск в Донецкой области, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте.

Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев пояснил, что оккупанты воспользовались густым туманом, чтобы установить свой флаг в городе и подать это как "захват" Покровска, однако вскоре были вынуждены отступить.

Еще сообщалось, что украинские военные освободили село Тихое, что в Днепропетровской области, выбив российских оккупантов из населенного пункта.