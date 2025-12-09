ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки более 130 боев

Вторник 09 декабря 2025 00:07
UA EN RU
Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки более 130 боев Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 8 декабря, на фронте состоялось 131 боевое столкновение. Наибольшее количество российских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 44 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3053 дронов-камикадзе и осуществили 3235 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиационные бомбы и совершил более ста обстрелов.

Враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Довгенького, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки наступления в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодязи, Дробышево и в сторону Лимана, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение суток противник 36 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

На Гуляйпольском направлении состоялось 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении в течение суток произошло одно боестолкновение - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери армии РФ

Напомним, что россияне продолжают терять в боях против Украины своих солдат. Так, с 7 на 8 декабря враг потерял еще 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 артсистем, 47 единиц автотехники и 530 дронов.

Также отметим, что за время полномасштабной войны потери российской армии достигают уже почти 1,2 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте