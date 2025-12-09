Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки более 130 боев
По состоянию на 22:00, 8 декабря, на фронте состоялось 131 боевое столкновение. Наибольшее количество российских атак зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли 44 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3053 дронов-камикадзе и осуществили 3235 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиационные бомбы и совершил более ста обстрелов.
Враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Довгенького, одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник совершил четыре попытки наступления в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодязи, Дробышево и в сторону Лимана, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.
На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении в течение суток противник 36 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.
На Гуляйпольском направлении состоялось 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении в течение суток произошло одно боестолкновение - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.
На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Потери армии РФ
Напомним, что россияне продолжают терять в боях против Украины своих солдат. Так, с 7 на 8 декабря враг потерял еще 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 артсистем, 47 единиц автотехники и 530 дронов.
Также отметим, что за время полномасштабной войны потери российской армии достигают уже почти 1,2 млн человек.