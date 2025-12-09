ЗСУ "мінуснули" понад 900 окупантів, багато дронів та артилерії на фронті, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією на фронті відбулось 131 бойове зіткнення. Найбільшу кількість російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Другий за складністю - Олександрівський напрямок.

РБК-Україна також писало, що українські сили й надалі утримують Покровськ у Донецькій області, попри вкрай складну ситуацію на фронті.

Речник Генштабу майор Андрій Ковальов пояснив, що окупанти скористалися густим туманом, щоб встановити свій прапор у місті та подати це як "захоплення" Покровська, проте невдовзі були змушені відступити.

Ще повідомлялось, що українські військові звільнили село Тихе, що у Дніпропетровській області, вибивши російських окупантів із населеного пункту.