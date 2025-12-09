ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ "минуснули" более 900 оккупантов, много дронов и артиллерии на фронте, - Генштаб

Украина, Вторник 09 декабря 2025 08:00
UA EN RU
ВСУ "минуснули" более 900 оккупантов, много дронов и артиллерии на фронте, - Генштаб Фото: Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам на фронте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Враг за сутки, по состоянию на 9 декабря, потерял на фронте 930 единиц живой силы. Также ВСУ "минуснули" более 400 беспилотников россиян и много артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 182 610 (+930) чел.
  • танков - 11 403 ед.
  • боевых бронированных машин - 23 686 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 34 944 (+27) ед.
  • РСЗО - 1 563 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 253 ед.
  • самолетов - 431 (+1) ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 88 889 (+432) ед.
  • крылатые ракеты - 4 058 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 69 243 (+61) ед.
  • специальная техника - 4 019 (+1) ед.

ВСУ &quot;минуснули&quot; более 900 оккупантов, много дронов и артиллерии на фронте, - ГенштабФото: россияне также на фронте теряют технику (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней информации на фронте состоялось 131 боевое столкновение. Наибольшее количество российских атак зафиксировано на Покровском направлении. Второе по сложности - Александровское направление.

РБК-Украина также писало, что украинские силы и в дальнейшем удерживают Покровск в Донецкой области, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте.

Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев пояснил, что оккупанты воспользовались густым туманом, чтобы установить свой флаг в городе и подать это как "захват" Покровска, однако вскоре были вынуждены отступить.

Еще сообщалось, что украинские военные освободили село Тихое, что в Днепропетровской области, выбив российских оккупантов из населенного пункта.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте