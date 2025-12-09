ВСУ "минуснули" более 900 оккупантов, много дронов и артиллерии на фронте, - Генштаб

Враг за сутки, по состоянию на 9 декабря, потерял на фронте 930 единиц живой силы. Также ВСУ "минуснули" более 400 беспилотников россиян и много артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Фото: россияне также на фронте теряют технику (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней информации на фронте состоялось 131 боевое столкновение. Наибольшее количество российских атак зафиксировано на Покровском направлении. Второе по сложности - Александровское направление.

РБК-Украина также писало, что украинские силы и в дальнейшем удерживают Покровск в Донецкой области, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте.

Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев пояснил, что оккупанты воспользовались густым туманом, чтобы установить свой флаг в городе и подать это как "захват" Покровска, однако вскоре были вынуждены отступить.

Еще сообщалось, что украинские военные освободили село Тихое, что в Днепропетровской области, выбив российских оккупантов из населенного пункта.