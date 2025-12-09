ВСУ "минуснули" более 900 оккупантов, много дронов и артиллерии на фронте, - Генштаб
Враг за сутки, по состоянию на 9 декабря, потерял на фронте 930 единиц живой силы. Также ВСУ "минуснули" более 400 беспилотников россиян и много артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 182 610 (+930) чел.
- танков - 11 403 ед.
- боевых бронированных машин - 23 686 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 34 944 (+27) ед.
- РСЗО - 1 563 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 253 ед.
- самолетов - 431 (+1) ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 88 889 (+432) ед.
- крылатые ракеты - 4 058 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 1 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 69 243 (+61) ед.
- специальная техника - 4 019 (+1) ед.
Фото: россияне также на фронте теряют технику (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуация на фронте
Напомним, согласно последней информации на фронте состоялось 131 боевое столкновение. Наибольшее количество российских атак зафиксировано на Покровском направлении. Второе по сложности - Александровское направление.
РБК-Украина также писало, что украинские силы и в дальнейшем удерживают Покровск в Донецкой области, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте.
Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев пояснил, что оккупанты воспользовались густым туманом, чтобы установить свой флаг в городе и подать это как "захват" Покровска, однако вскоре были вынуждены отступить.
Еще сообщалось, что украинские военные освободили село Тихое, что в Днепропетровской области, выбив российских оккупантов из населенного пункта.