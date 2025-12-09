ЗСУ "мінуснули" понад 900 окупантів, багато дронів та артилерії на фронті, - Генштаб

Ворог за добу, станом на 9 грудня, втратив на фронті 930 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" понад 400 безпілотників росіян та багато артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Фото: росіяни також на фронті втрачають техніку (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією на фронті відбулось 131 бойове зіткнення. Найбільшу кількість російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Другий за складністю - Олександрівський напрямок.

РБК-Україна також писало, що українські сили й надалі утримують Покровськ у Донецькій області, попри вкрай складну ситуацію на фронті.

Речник Генштабу майор Андрій Ковальов пояснив, що окупанти скористалися густим туманом, щоб встановити свій прапор у місті та подати це як "захоплення" Покровська, проте невдовзі були змушені відступити.

Ще повідомлялось, що українські військові звільнили село Тихе, що у Дніпропетровській області, вибивши російських окупантів із населеного пункту.