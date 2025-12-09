ЗСУ "мінуснули" понад 900 окупантів, багато дронів та артилерії на фронті, - Генштаб
Ворог за добу, станом на 9 грудня, втратив на фронті 930 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" понад 400 безпілотників росіян та багато артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 182 610 (+930) осіб.
- танків - 11 403 од.
- бойових броньованих машин - 23 686 (+1) од.
- артилерійських систем - 34 944 (+27) од.
- РСЗВ - 1 563 (+1) од.
- засоби ППО - 1 253 од.
- літаків - 431 (+1) од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 88 889 (+432) од.
- крилаті ракети - 4 058 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 69 243 (+61) од.
- спеціальна техніка - 4 019 (+1) од.
Фото: росіяни також на фронті втрачають техніку (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуація на фронті
Нагадаємо, згідно з останньою інформацією на фронті відбулось 131 бойове зіткнення. Найбільшу кількість російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Другий за складністю - Олександрівський напрямок.
РБК-Україна також писало, що українські сили й надалі утримують Покровськ у Донецькій області, попри вкрай складну ситуацію на фронті.
Речник Генштабу майор Андрій Ковальов пояснив, що окупанти скористалися густим туманом, щоб встановити свій прапор у місті та подати це як "захоплення" Покровська, проте невдовзі були змушені відступити.
Ще повідомлялось, що українські військові звільнили село Тихе, що у Дніпропетровській області, вибивши російських окупантів із населеного пункту.