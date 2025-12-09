ua en ru
ЗСУ "мінуснули" понад 900 окупантів, багато дронів та артилерії на фронті, - Генштаб

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 08:00
ЗСУ "мінуснули" понад 900 окупантів, багато дронів та артилерії на фронті, - Генштаб Фото: Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам на фронті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу, станом на 9 грудня, втратив на фронті 930 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" понад 400 безпілотників росіян та багато артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 182 610 (+930) осіб.
  • танків - 11 403 од.
  • бойових броньованих машин - 23 686 (+1) од.
  • артилерійських систем - 34 944 (+27) од.
  • РСЗВ - 1 563 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 253 од.
  • літаків - 431 (+1) од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 88 889 (+432) од.
  • крилаті ракети - 4 058 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 69 243 (+61) од.
  • спеціальна техніка - 4 019 (+1) од.

ЗСУ &quot;мінуснули&quot; понад 900 окупантів, багато дронів та артилерії на фронті, - ГенштабФото: росіяни також на фронті втрачають техніку (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією на фронті відбулось 131 бойове зіткнення. Найбільшу кількість російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Другий за складністю - Олександрівський напрямок.

РБК-Україна також писало, що українські сили й надалі утримують Покровськ у Донецькій області, попри вкрай складну ситуацію на фронті.

Речник Генштабу майор Андрій Ковальов пояснив, що окупанти скористалися густим туманом, щоб встановити свій прапор у місті та подати це як "захоплення" Покровська, проте невдовзі були змушені відступити.

Ще повідомлялось, що українські військові звільнили село Тихе, що у Дніпропетровській області, вибивши російських окупантів із населеного пункту.

