ВСУ "минуснули" 870 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях РФ на 25 августа

Ситуация на фронте

Напомним, положение оккупационной армии РФ на Покровском направлении ухудшилось после того, как Силы обороны прорвались к населенному пункту Мирное, оказавшись в тылу российских подразделений.

За последние сутки россияне привлекли для поражения 1789 дронов-камикадзе и осуществили 2978 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впереди российских оккупантов ждут неприятные "сюрпризы".

Через некоторое время после его заявления главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ освободили сразу три села на Донбассе.