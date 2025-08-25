ЗСУ "мінуснули" 870 окупантів: Генштаб відзвітував про втрати РФ на 25 серпня

Ситуація на фронті

Нагадаємо, становище окупаційної армії РФ на Покровському напрямі погіршилося після того, як Сили оборони прорвалися до населеного пункту Мирне, опинившись у тилу російських підрозділів.

За останню добу росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що попереду на російських окупантів чекають неприємні “сюрпризи”.

За деякий час після його заяви головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.