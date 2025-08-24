На фронте почти 130 боев: Генштаб назвал самое горячее направление за сутки
По состоянию на 22:00, 24 августа, на фронте в течение суток произошло 128 боевых столкновений. Покровское направление, как обычно, самое горячее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Как информирует Генштаб, российские захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1789 дронов-камикадзе и осуществили 2978 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили пять атак противника. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 20 управляемых авиабомб, и совершил 136 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского - все вражеские атаки были отбиты.
На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших защитников вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. До сих пор идут два боевых столкновения.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка. До сих пор не утихают шесть боевых столкновений.
На Северском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. Незавершенным остается одно боевое столкновение.
Четыре атаки врага были отбиты на Краматорском направлении - в районах Майского и Часового Яра.
На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия врага сосредоточены в районах Щербиновки и Русиного Яра.
С начала суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Сейчас продолжаются два боевых столкновения
"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 143 оккупанта, из которых 99 - безвозвратно. Кроме того, уничтожено два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 вражеский штурм вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка - в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское, Львовское.
На других направлениях существенных изменений ситуации не произошло.
Потери армии РФ
Напомним, что за последние сутки, с 24 на 25 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 40 артсистем, 121 дрон и 81 единицу автотехники.
Отметим, что за время полномасштабной войны потери армии РФ составляют уже почти 1,1 млн человек.