ВСУ лучше отойти к Покровску на более выгодные позиции, - эксперт

Украинским войскам лучше отойти к Покровску на более выгодные позиции, с которых они смогут держать оборону и не пустить российских захватчиков в город.

"Под Покровском происходит то, что мы должны организованно отойти на позиции, на которых мы сможем держать оборону при таком безумном давлении со стороны россиян", - сказал Гетьман.

По его словам, Покровское направление - это всего 5% линии фронта, а там происходит до половины всех боевых столкновений.

"Поэтому есть смысл отходить поближе к Покровску. Местная администрация говорит, что там построены мощные фортификации. Скорее всего, там нужно держать оборону и не пускать врага в Покровск и дальше", - отметил эксперт.

Он отметил, что ВСУ лучше отойти на подготовленные позиции и принять там оборону, чем вступить в бой в полностью разрушенном населенном пункте, где не будет возможности остановить врага.

"Если от каких-то небольших населенных пунктов нам приходится отходить, не хочется оскорблять живущих там людей, но это может быть населенный пункт на 10 домов, которые уже полностью разрушены. Поэтому измену разгонять не будем, давайте верить, что подразделения отходят по команде", - добавил Гетман.

По его словам, с ситуация на этом направлении крайне тревожная, но пока враг только подходит к Покровску.

"Там есть и водные препятствия, и господствующие высоты, за которыми нам было бы проще держаться. Я думаю, что ближайшие дни покажут, что там и как происходит", - отметил эксперт.