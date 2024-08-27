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Минус 300 оккупантов ежедневно: Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Вторник 27 августа 2024 13:37
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Минус 300 оккупантов ежедневно: Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Ежедневно происходит более 50 боевых столкновений.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, россияне активно используют свое превосходство в живой силе и военной технике, в частности артиллерию и авиацию.

Сырский отметил, что основные наступательные действия ведутся новыми пехотными группами.

"Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны", - отметил он.

Сырский добавил, что россияне продвигаются на этом направлении очень дорогой ценой.

"Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по ежедневному оборудованию наших позиций и рубежей обороны", - отметил главнокомандующий.

Он добавил, что несмотря на сложную ситуацию, она остается под контролем украинских военных. Командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на данном направлении, заверил Сырский.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия продолжает наступление на направлении Покровска, которое остается самым тяжелым участком фронта. Ранее сообщалось, что российские войска находятся в 11 км от Покровска.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.

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