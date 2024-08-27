Минус 300 оккупантов ежедневно: Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Ежедневно происходит более 50 боевых столкновений.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, россияне активно используют свое превосходство в живой силе и военной технике, в частности артиллерию и авиацию.

Сырский отметил, что основные наступательные действия ведутся новыми пехотными группами.

"Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны", - отметил он.

Сырский добавил, что россияне продвигаются на этом направлении очень дорогой ценой.

"Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по ежедневному оборудованию наших позиций и рубежей обороны", - отметил главнокомандующий.

Он добавил, что несмотря на сложную ситуацию, она остается под контролем украинских военных. Командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на данном направлении, заверил Сырский.