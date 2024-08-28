ЗСУ краще відійти до Покровська на більш вигідні позиції, - експерт

Українським військам краще відійти до Покровська на більш вигідні позиції, з яких вони зможуть тримати оборону й не пустити російських загарбників до міста.

"Під Покровськом відбувається те, що ми маємо організовано відійти на позиції, на яких ми зможемо тримати оборону при такому шаленому тиску з боку росіян", - сказав Гетьман.

За його словами, Покровський напрямок - це лише 5% лінії фронту, а там відбувається до половини всіх бойових зіткнень.

"Тому є сенс відходити ближче до Покровська. Місцева адміністрація каже, що там побудовані потужні фортифікації. Швидше за все, там треба тримати оборону і не пускати ворога до Покровська і далі", - зазначив експерт.

Він наголосив, що ЗСУ краще відійти на підготовлені позиції та прийняти там оборону, ніж вступити у бій у вщент зруйнованому населеному пункті, де не буде можливості зупинити ворога.

"Якщо від якихось невеличких населених пунктів нам доводиться відходити, не хочеться ображати людей, які там живуть, але це може бути населений пункт на 10 хат, які вже вщент зруйновані. Тому зраду розганяти не будемо, давайте вірити, що підрозділи відходять по команді", - додав Гетьман.

За його словами, с ситуація на цьому напрямку вкрай тривожна, але поки що ворог лише підходить до Покровська.

"Там є і водні перешкоди, і панівні висоти, за якими нам було б простіше триматися. Я думаю, що найближчі дні покажуть, що там і як відбувається", - зазначив експерт.