Украина дополнительно усилит Покровское направление, - Зеленский

Украинские войска дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно оперативной ситуации на фронте, в том числе обороны Покровска.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, российская армия продолжает наступление в направлении Покровска. Сейчас это направление является самым трудным участком фронта.

Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся в 11 км от Покровска.

По последним данным Генштаба, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. С начала суток, 26 августа, враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.