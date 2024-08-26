Украина дополнительно усилит Покровское направление, - Зеленский
Украинские войска дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно оперативной ситуации на фронте, в том числе обороны Покровска.
"Приняли решение о дополнительном усилении направления", - добавил президент.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, российская армия продолжает наступление в направлении Покровска. Сейчас это направление является самым трудным участком фронта.
Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся в 11 км от Покровска.
По последним данным Генштаба, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. С начала суток, 26 августа, враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.
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