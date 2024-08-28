Не только Покровский. Россияне активно атакуют на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток, 28 августа, количество вражеских атак на фронте возросло до 111. Основные усилия оккупанты продолжают прикладывать на Покровском, а также активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как отметили в Генштабе, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумской области. В частности, террористы избивали управляемыми авиабомбами по районам Пустогорода, Белополья, Горелого и Басовки.

Страдает от артобстрелов и авиаударов российской армии и гражданской инфраструктуры на территории РФ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Липцев и Волчанская. Идет бой. Ситуация контролируется. Также враг бил НАРами по вооружению вертолетов возле Казачьей Лопани, Алисовки и Кудеевки.

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Новосадового. С начала суток украинские воины отразили уже восемь атак.

На Северском направлении противник дважды атаковал возле Спорного. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении захватчики совершили девять штурмовых действий возле Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы и Григорьевки. Около последнего населенного пункта нанесли два удара неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 13. Сегодня противник атаковал в районах Северного, Дружбы, Торецкого, Нью-Йорка и Нелиповки. Бои неподалеку от Нелиповки еще продолжаются в трех локациях. Авиация агрессора нанесла удар по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах одиннадцати разных населенных пунктов. Почти половина всех боестолкновений произошла возле Селидового и Новогродовки.

Силы обороны, сдерживая вражеский напор, уже в общей сложности отразили 23 атаки противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 22 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Украинки, Георгиевки, Константиновки и Карловки. Почти половина боестолкновнений продолжается - жесткие бои, в частности, сейчас идут неподалеку от Карловки.

На Времивском направлении захватчики дважды атаковали позиции украинских войск в сторону Константиновки и Водяного. Пять раз задействовали авиацию для ударов НАРами по Угледару и Егоровке.

На Ореховском направлении получил удар двумя КАБами Степное. Также оккупанты провели два штурма возле Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Ударил неуправляемыми авиаракетами в сторону Казацкого по вооружению штурмовика Су-25.