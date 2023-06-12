Украинские военные освободили еще одно село в Донецкой области
Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области в понедельник, 12 июня. Оно расположено в Волновахском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.
"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", - написала она.
По словам Маляр, населенный пункт был уволен силами 35-й Отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
Освобождение сел в Донецкой области
За 11 июня стало известно об освобождении сразу трех сел в Донецкой области. Так, силами Сухопутных войск было освобождено село Благодатное, силами Седьмого отдельного батальона АРЕЙ УДА - село Нескучное. Также освобождена и Макаровка.
Для справки
Сторожевое - село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Город Волноваха оккупирован с 11 марта 2022 года.
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