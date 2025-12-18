ВСУ за сутки отбили 98 вражеских атак: Генштаб доложил о самых горячих направлениях

Напомним, по информации Генштаба, 17 декабря 2025 года, украинские войска зафиксировали 87 боевых столкновений с российскими оккупантами. Силы обороны успешно отбили многочисленные атаки на Южно-Слобожанском, Лиманском, Покровском и других направлениях.

16 декабря на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Самое активное давление противника наблюдалось на Покровском направлении, где украинские войска успешно отбили более 80 атак российских оккупантов.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.

За последние сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.