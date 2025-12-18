ЗСУ за добу відбили 98 ворожих атак: Генштаб доповів про найгарячіші напрямки

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, 17 грудня 2025 року, українські війська зафіксували 87 бойових зіткнень з російськими окупантами. Сили оборони успішно відбили численні атаки на Південно-Слобожанському, Лиманському, Покровському та інших напрямках.

16 грудня на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Найактивніший тиск противника спостерігався на Покровському напрямку, де українські війська успішно відбили понад 80 атак російських окупантів.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.

За останню добу втрати російських загарбників склали 950 осіб.