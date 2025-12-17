Российские оккупанты атакуют на нескольких направлениях: Силы обороны сдерживают натиск
Сегодня, 17 декабря 2025 года, украинские войска зафиксировали 87 боевых столкновений с российскими оккупантами. Силы обороны успешно отбили многочисленные атаки на Южно-Слобожанском, Лиманском, Покровском и других направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По данным оперативной сводки по состоянию на 16:00, активность врага распределялась следующим образом:
Северо-Слобожанское и Курское направления: 3 боевых столкновения и 60 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, среди которых 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Южно-Слобожанское направление: Силы обороны отбили 4 атаки вблизи Лимана, Отрадного, Довгенького и Избицкого; еще одно боестолкновение продолжается.
Купянское направление: наступательных действий врага не зафиксировано.
Лиманское направление: оккупанты совершили 7 атак в районе Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и Чернещина; один бой продолжается.
Славянское направление: отражено 3 атаки врага в районах Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно боевое столкновение продолжается.
Краматорское направление: боестолкновений не зафиксировано.
Константиновское направление: 14 штурмовых действий врага в районах Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Константиновка, Софиевка.
Покровское направление: 31 попытка наступления оккупантов; 23 атаки уже отражены, бои продолжаются в 8 локациях.
Александровское направление: 5 штурмов отбито, 4 боестолкновения продолжаются; авиаудары подверглись Подгавриловка и Братское.
Гуляйпольское направление: отражено 6 атак, еще 2 боестолкновения продолжаются; авиаудар по Святопетровке.
Ореховское направление: две попытки наступления у Плавней; авиаудары управляемыми бомбами по Запорожью и Кушугуму.
Приднепровское направление: боевых столкновений не зафиксировано.
Населенные пункты приграничных районов Сумской области - Рыжевка, Нескучное, Сидоровка, Волфино - пострадали от вражеской артиллерии.
На многих направлениях бои продолжаются, однако Силы обороны успешно сдерживают натиск противника и контролируют ключевые позиции.
Прошедшие дни и недели также характеризовались многочисленными артиллерийскими обстрелами и штурмовыми действиями по ключевым направлениям.
Систематическая работа украинских войск по обороне населенных пунктов и позиций позволяет минимизировать потери среди гражданского населения и сохранять контроль над стратегическими территориями.
Напомним, по информации Генштаба, 16 декабря на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Самое активное давление противника наблюдалось на Покровском направлении, где украинские войска успешно отбили более 80 атак российских оккупантов.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
За последние сутки россияне потеряли около 1730 солдат, ВСУ уничтожили 33 артиллерийские системы и более 160 беспилотников.