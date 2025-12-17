Российские оккупанты атакуют на нескольких направлениях: Силы обороны сдерживают натиск

Сегодня, 17 декабря 2025 года, украинские войска зафиксировали 87 боевых столкновений с российскими оккупантами. Силы обороны успешно отбили многочисленные атаки на Южно-Слобожанском, Лиманском, Покровском и других направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным оперативной сводки по состоянию на 16:00, активность врага распределялась следующим образом: Северо-Слобожанское и Курское направления: 3 боевых столкновения и 60 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, среди которых 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Южно-Слобожанское направление: Силы обороны отбили 4 атаки вблизи Лимана, Отрадного, Довгенького и Избицкого; еще одно боестолкновение продолжается.

Купянское направление: наступательных действий врага не зафиксировано.

Лиманское направление: оккупанты совершили 7 атак в районе Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и Чернещина; один бой продолжается.

Славянское направление: отражено 3 атаки врага в районах Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно боевое столкновение продолжается.

Краматорское направление: боестолкновений не зафиксировано.

Константиновское направление: 14 штурмовых действий врага в районах Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Константиновка, Софиевка.

Покровское направление: 31 попытка наступления оккупантов; 23 атаки уже отражены, бои продолжаются в 8 локациях.

Александровское направление: 5 штурмов отбито, 4 боестолкновения продолжаются; авиаудары подверглись Подгавриловка и Братское.

Гуляйпольское направление: отражено 6 атак, еще 2 боестолкновения продолжаются; авиаудар по Святопетровке.

Ореховское направление: две попытки наступления у Плавней; авиаудары управляемыми бомбами по Запорожью и Кушугуму.

Приднепровское направление: боевых столкновений не зафиксировано. Населенные пункты приграничных районов Сумской области - Рыжевка, Нескучное, Сидоровка, Волфино - пострадали от вражеской артиллерии. На многих направлениях бои продолжаются, однако Силы обороны успешно сдерживают натиск противника и контролируют ключевые позиции. Прошедшие дни и недели также характеризовались многочисленными артиллерийскими обстрелами и штурмовыми действиями по ключевым направлениям. Систематическая работа украинских войск по обороне населенных пунктов и позиций позволяет минимизировать потери среди гражданского населения и сохранять контроль над стратегическими территориями.