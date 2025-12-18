ua en ru
Потери России на 18 декабря: обновленная сводка Генштаба

Украина, Четверг 18 декабря 2025 07:45
UA EN RU
Потери России на 18 декабря: обновленная сводка Генштаба
Автор: Никончук Анастасия

На 18 декабря обнародованы обновленные данные о совокупных потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Статистика охватывает период с 24 февраля 2022 года и отражает динамику боевых действий за последние сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери противника по состоянию на 18 декабря

Согласно сводке, за время войны общие потери личного состава противника достигли около 1 193 300 человек, при этом только за минувшие сутки зафиксировано еще плюс 950.

Существенные изменения отмечены и по технике: количество уничтоженных танков выросло до 11 432 единиц (+5 за сутки), боевых бронированных машин — до 23 758, артиллерийских систем — до 35 232 (+27).

Авиация, ПВО и ракеты

По данным на 18 декабря, противник лишился 432 самолетов и 347 вертолетов. Потери в системах противовоздушной обороны достигли 1 263 единиц (+1), реактивных систем залпового огня — 1 573 (+2). Общее число уничтоженных крылатых ракет составило 4 073.

Дроны и техника обеспечения

Отдельно отмечается рост потерь в беспилотниках оперативно-тактического уровня — до 91 716 единиц, из них 330 за последние сутки. Также зафиксировано уничтожение 70 480 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+119), а количество специальной техники оценивается в 4 027.

Флот

С начала вторжения противник потерял 28 кораблей и катеров, а также два подводных судна.

Данные на 18 декабря подтверждают сохранение высоких суточных потерь и продолжающееся истощение ресурсов противника на фоне активных боевых действий.



Напоминаем, что в Великобритании активизировали меры по подготовке к возможному размещению миротворческого контингента в Украине, при этом в Лондоне подчеркивают, что такие силы рассматриваются как инструмент поддержки режима прекращения огня и предотвращения новых атак со стороны России.

Отметим, что Британия передаст Украине дополнительное оборудование и средства для усиления системы противовоздушной обороны в условиях продолжающихся ударов по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, при этом новый пакет помощи рассчитан на прохождение зимнего периода.

