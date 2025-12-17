ВСУ отбили более 80 вражеских атак на Покровском направлении: обновленные карты боев

За прошедшие сутки, 16 декабря, на фронте произошло 278 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3729 обстрелов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области; Воздвижовка, Железнодорожное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 138 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось 24 атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.





На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Звирово, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахматного, Дорожного, Сухецкого, Свободного, Ивановки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.