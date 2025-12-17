ВСУ отбили более 80 вражеских атак на Покровском направлении: обновленные карты боев
За прошедшие сутки, 16 декабря, на фронте произошло 278 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3729 обстрелов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области; Воздвижовка, Железнодорожное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 138 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.
На Купянском направлении вчера состоялось 24 атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.
На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Звирово, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахматного, Дорожного, Сухецкого, Свободного, Ивановки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Бои за Покровск
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
По последним данным главкома, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
Также известно, что украинские военные активно организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду, а также получили подкрепление.