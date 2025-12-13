ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Обстановка сложная: Сырский раскрыл детали обороны и операции ВСУ под Покровском

Украина, Суббота 13 декабря 2025 09:59
UA EN RU
Обстановка сложная: Сырский раскрыл детали обороны и операции ВСУ под Покровском Фото: Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, он совершил рабочую поездку в органы военного управления, которые ведут операцию на этом направлении, и заслушал доклады командиров.

"Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", - подчеркнул главнокомандующий.

После докладов были уточнены задачи командирам армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении. В частности, определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.

"Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, повышение результативности огневого воздействия и улучшение координации между частями", - сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны остаются верными тактике активной обороны.

"Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий и создания условий для последующих маневров наших сил", - отметил главком.

Также Сирский отметил украинских военных государственными и ведомственными наградами, отметив их ответственность и профессионализм.

"Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", - добавил он, поблагодарив защитников за стойкость и результативность в уничтожении российских оккупантов.

Бои в Покровске

В понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о плановом маневре украинских подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда. Военные отметили, что подразделения отошли на более выгодные оборонительные рубежи с целью сохранения жизни личного состава.

Сырский пояснил, что украинские силы оставили позиции в 5-7 километрах от Покровска в Донецкой области из-за невозможности ротации и постоянных попыток противника обходить укрепления. По его словам, содержание этих позиций потеряло военную целесообразность.

В то же время еще 27 ноября Сырский сообщал об освобождении за неделю около 11,5 кв. км в Покровске - более трети города. Несмотря на это, российская сторона заявляла о контроле над большинством населенного пункта и впоследствии объявила о его якобы полной оккупации.

Ранее Сырский также отмечал, что осенью был период, когда в Покровске временно не оставалось украинских подразделений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война в Украине ВСУ Александр Сырский
Новости
Обесточивание в шести регионах: что происходит с энергосистемой Украины после атаки РФ
Обесточивание в шести регионах: что происходит с энергосистемой Украины после атаки РФ
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе