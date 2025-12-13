Обстановка сложная: Сырский раскрыл детали обороны и операции ВСУ под Покровском
Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По словам Сырского, он совершил рабочую поездку в органы военного управления, которые ведут операцию на этом направлении, и заслушал доклады командиров.
"Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", - подчеркнул главнокомандующий.
После докладов были уточнены задачи командирам армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении. В частности, определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.
"Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, повышение результативности огневого воздействия и улучшение координации между частями", - сообщил Сырский.
Он подчеркнул, что Силы обороны остаются верными тактике активной обороны.
"Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий и создания условий для последующих маневров наших сил", - отметил главком.
Также Сирский отметил украинских военных государственными и ведомственными наградами, отметив их ответственность и профессионализм.
"Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", - добавил он, поблагодарив защитников за стойкость и результативность в уничтожении российских оккупантов.
Бои в Покровске
В понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о плановом маневре украинских подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда. Военные отметили, что подразделения отошли на более выгодные оборонительные рубежи с целью сохранения жизни личного состава.
Сырский пояснил, что украинские силы оставили позиции в 5-7 километрах от Покровска в Донецкой области из-за невозможности ротации и постоянных попыток противника обходить укрепления. По его словам, содержание этих позиций потеряло военную целесообразность.
В то же время еще 27 ноября Сырский сообщал об освобождении за неделю около 11,5 кв. км в Покровске - более трети города. Несмотря на это, российская сторона заявляла о контроле над большинством населенного пункта и впоследствии объявила о его якобы полной оккупации.
Ранее Сырский также отмечал, что осенью был период, когда в Покровске временно не оставалось украинских подразделений.