ВСУ за сутки отбили 98 вражеских атак: Генштаб доложил о самых горячих направлениях
Сегодня, 18 декабря 2025 года, в Украине зафиксировано 98 боевых столкновений и многочисленные обстрелы со стороны российских войск. Активность врага зафиксирована на пограничных, северо-восточных и южных направлениях. Силы обороны отражают атаки и удерживают оборонительные позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 16:00 российские войска активизировали боевые действия на нескольких фронтах:
Северо-Слобожанское и Курское направления: три боевых столкновения, 56 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Пострадали громады Волфино, Рыжевка, Рогизное, Голышевское, Поповка, Строительное, Малушино и Прогресс Сумской области.
Южно-Слобожанское направление: отражены три атаки противника вблизи Старицы и Охримовки, одно боевое столкновение продолжается.
Купянское направление: враг пытался прорвать оборону в направлениях Куриловка, Песчаное, Петропавловка и Купянск.
Лиманское направление: четыре атаки у Красного Става, Новоегоровки и Заречного, один бой продолжается.
Славянское направление: отражены две атаки врага в районах Серебрянки и Звановки.
Краматорское направление: боевых столкновений не зафиксировано.
Константиновское направление: 20 штурмовых действий врага, два боестолкновения продолжаются в районах Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Иванополье, Степановка и Софиевка.
Покровское направление: 35 атак российских захватчиков, Силы обороны отбили 28 атак, бои продолжаются в семи локациях (Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал).
Александровское направление: девять штурмов отбиты, пять боестолкновений продолжаются, зафиксирован авиаудар по Лесному.
Гуляйпольское направление: семь атак отражены, три боестолкновения продолжаются; авиаудары по Гуляйполю и Терноватому.
Ореховское направление: одна атака врага на Новоандреевку, авиаудары по Балабино и Малокатериновке.
Приднепровское направление: боевых столкновений не зафиксировано.
Силы обороны Украины продолжают удерживать оборонительные позиции и отражать атаки противника на всех направлениях.
Напомним, по информации Генштаба, 17 декабря 2025 года, украинские войска зафиксировали 87 боевых столкновений с российскими оккупантами. Силы обороны успешно отбили многочисленные атаки на Южно-Слобожанском, Лиманском, Покровском и других направлениях.
16 декабря на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Самое активное давление противника наблюдалось на Покровском направлении, где украинские войска успешно отбили более 80 атак российских оккупантов.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
За последние сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.