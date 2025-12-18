ВСУ за сутки отбили 98 вражеских атак: Генштаб доложил о самых горячих направлениях

Сегодня, 18 декабря 2025 года, в Украине зафиксировано 98 боевых столкновений и многочисленные обстрелы со стороны российских войск. Активность врага зафиксирована на пограничных, северо-восточных и южных направлениях. Силы обороны отражают атаки и удерживают оборонительные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 16:00 российские войска активизировали боевые действия на нескольких фронтах:

Северо-Слобожанское и Курское направления: три боевых столкновения, 56 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Пострадали громады Волфино, Рыжевка, Рогизное, Голышевское, Поповка, Строительное, Малушино и Прогресс Сумской области.

Южно-Слобожанское направление: отражены три атаки противника вблизи Старицы и Охримовки, одно боевое столкновение продолжается.

Купянское направление: враг пытался прорвать оборону в направлениях Куриловка, Песчаное, Петропавловка и Купянск.

Лиманское направление: четыре атаки у Красного Става, Новоегоровки и Заречного, один бой продолжается.

Славянское направление: отражены две атаки врага в районах Серебрянки и Звановки.

Краматорское направление: боевых столкновений не зафиксировано.

Константиновское направление: 20 штурмовых действий врага, два боестолкновения продолжаются в районах Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Иванополье, Степановка и Софиевка.

Покровское направление: 35 атак российских захватчиков, Силы обороны отбили 28 атак, бои продолжаются в семи локациях (Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал).

Александровское направление: девять штурмов отбиты, пять боестолкновений продолжаются, зафиксирован авиаудар по Лесному.

Гуляйпольское направление: семь атак отражены, три боестолкновения продолжаются; авиаудары по Гуляйполю и Терноватому.

Ореховское направление: одна атака врага на Новоандреевку, авиаудары по Балабино и Малокатериновке.

Приднепровское направление: боевых столкновений не зафиксировано.

Силы обороны Украины продолжают удерживать оборонительные позиции и отражать атаки противника на всех направлениях.