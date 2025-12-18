ЗСУ за добу відбили 98 ворожих атак: Генштаб доповів про найгарячіші напрямки

Сьогодні, 18 грудня 2025 року, в Україні зафіксовано 98 бойових зіткнень та численні обстріли з боку російських військ. Активність ворога зафіксована на прикордонних, північно-східних та південних напрямках. Сили оборони відбивають атаки та утримують оборонні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 16:00 російські війська активізували бойові дії на кількох фронтах:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: три бойові зіткнення, 56 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких чотири - з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Постраждали громади Волфине, Рижівка, Рогізне, Голишівське, Попівка, Будівельне, Малушине та Прогрес Сумської області.

Південно-Слобожанський напрямок: відбито три атаки противника поблизу Стариці та Охрімівки, одне бойове зіткнення триває.

Куп’янський напрямок: ворог намагався прорвати оборону в напрямках Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.

Лиманський напрямок: чотири атаки біля Червоного Ставу, Новоєгорівки та Зарічного, один бій триває.

Слов’янський напрямок: відбито дві атаки ворога в районах Серебрянки та Званівки.

Краматорський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: 20 штурмових дій ворога, два боєзіткнення тривають у районах Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля, Степанівки та Софіївки.

Покровський напрямок: 35 атак російських загарбників, Сили оборони відбили 28 атак, бої тривають у семи локаціях (Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія).

Олександрівський напрямок: дев’ять штурмів відбиті, п’ять боєзіткнень тривають, зафіксовано авіаудар по Лісному.

Гуляйпільський напрямок: сім атак відбито, три бойові зіткнення тривають; авіаудари по Гуляйполю та Тернуватому.

Оріхівський напрямок: одна атака ворога на Новоандріївку, авіаудари по Балабиному та Малокатеринівці.

Придніпровський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.

Сили оборони України продовжують утримувати оборонні позиції та відбивати атаки противника на всіх напрямках.