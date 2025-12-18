ЗСУ за добу відбили 98 ворожих атак: Генштаб доповів про найгарячіші напрямки
Сьогодні, 18 грудня 2025 року, в Україні зафіксовано 98 бойових зіткнень та численні обстріли з боку російських військ. Активність ворога зафіксована на прикордонних, північно-східних та південних напрямках. Сили оборони відбивають атаки та утримують оборонні позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 16:00 російські війська активізували бойові дії на кількох фронтах:
Північно-Слобожанський і Курський напрямки: три бойові зіткнення, 56 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких чотири - з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Постраждали громади Волфине, Рижівка, Рогізне, Голишівське, Попівка, Будівельне, Малушине та Прогрес Сумської області.
Південно-Слобожанський напрямок: відбито три атаки противника поблизу Стариці та Охрімівки, одне бойове зіткнення триває.
Куп’янський напрямок: ворог намагався прорвати оборону в напрямках Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.
Лиманський напрямок: чотири атаки біля Червоного Ставу, Новоєгорівки та Зарічного, один бій триває.
Слов’янський напрямок: відбито дві атаки ворога в районах Серебрянки та Званівки.
Краматорський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.
Костянтинівський напрямок: 20 штурмових дій ворога, два боєзіткнення тривають у районах Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля, Степанівки та Софіївки.
Покровський напрямок: 35 атак російських загарбників, Сили оборони відбили 28 атак, бої тривають у семи локаціях (Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія).
Олександрівський напрямок: дев’ять штурмів відбиті, п’ять боєзіткнень тривають, зафіксовано авіаудар по Лісному.
Гуляйпільський напрямок: сім атак відбито, три бойові зіткнення тривають; авіаудари по Гуляйполю та Тернуватому.
Оріхівський напрямок: одна атака ворога на Новоандріївку, авіаудари по Балабиному та Малокатеринівці.
Придніпровський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.
Сили оборони України продовжують утримувати оборонні позиції та відбивати атаки противника на всіх напрямках.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу, 17 грудня 2025 року, українські війська зафіксували 87 бойових зіткнень з російськими окупантами. Сили оборони успішно відбили численні атаки на Південно-Слобожанському, Лиманському, Покровському та інших напрямках.
16 грудня на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Найактивніший тиск противника спостерігався на Покровському напрямку, де українські війська успішно відбили понад 80 атак російських окупантів.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.
За останню добу втрати російських загарбників склали 950 осіб.