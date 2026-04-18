Охота на "Шахеды": в Украине начали разворачивать дроны-перехватчики Terra A1
В Украине официально начали оперативное развертывание новейших беспилотников-перехватчиков Terra A1. Эта техника призвана бороться с дронами-камикадзе оккупантов РФ типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт японской компании Terra Drone.
Проект реализуют через компанию Amazing Drones, в которую инвестирует японский разработчик. Новейшие перехватчики уже передали одной из воинских частей и сейчас специалисты собирают отзывы непосредственно от операторов.
"Развертывание для оборонных целей уже началось в воинской части, и сейчас идет оценка и сбор отзывов в реальных условиях эксплуатации", - отметили в Terra Drone.
Военные внедряют оборудование поэтапно. Сначала дроны тестирует одно подразделение, а если результаты будут успешными, то технику передадут другим частям. Сейчас идет проверка производительности и поиск возможных эксплуатационных проблем.
Чем особенный Terra A1
Разработчики сделали ставку на скорость и простоту. Дрон создавали с учетом реального опыта боевых действий, что позволяет операторам быстро готовить аппарат к вылету и легко управлять им в воздухе.
Главные преимущества системы:
- высокая маневренность: БПЛА мгновенно реагирует на команды;
- качественная оптика: цифровая дневная камера позволяет точно видеть цель;
- эффективность: аппарат разработан специально для перехвата воздушных целей;
- скорость развертывания: минимум времени на подготовку в полевых условиях.
Первые отзывы с передовой уже есть. Начальник подразделения "Антишахед" Сил обороны Черниговской области дал высокую оценку новинке. По его словам, Terra A1 "легко управляется и очень плавно реагирует даже на резких поворотах".
Планы на массовое производство
Как только перехватчик докажет свою эффективность против "Шахедов", компания запустит масштабное серийное производство.
"Terra Drone планирует перейти к более широкому развертыванию на основе результатов оценки и укрепить свою систему массового производства", - говорится в пресс-релизе.
Terra Drone уже рассматривает возможность поставки системы в другие страны. Особый интерес представляют регионы, которые сталкиваются с аналогичными угрозами со стороны дешевых дронов-камикадзе.
Почему дроны-перехватчики необходимы Украине
Оккупанты не прекращают запускать дроны-камикадзе по Украине, атакуя каждую ночь. Только за 16 апреля РФ запустила несколько волн "Шахедов" количеством в более 600 штук.
А этой ночью армия РФ атаковала Запорожскую область. Пострадал один человек, также в результате ударов поврежден объект инфраструктуры, частные дома и машины.
Кроме этого захватчики запустили "Шахеды" на Харьковщину. Ранены мужчина и женщина, повреждены дома.