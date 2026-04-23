Украина запускает новый уровень "малой" ПВО для сбивания вражеских целей за тысячи километров

21:10 23.04.2026 Чт
Федоров раскрыл детали технологического прорыва
Сергей Козачук
Украина запускает новый уровень "малой" ПВО для сбивания вражеских целей за тысячи километров Фото: удаленное управление дронами (pixabay.com)

Украина начала системное масштабирование технологии удаленного управления дронами-перехватчиками, что позволяет сбивать вражеские цели на расстоянии сотен и тысяч километров от оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.

Читайте также: Минобороны сделало заявление после вбросов о выплатах военным

Дистанционное управление и безопасность пилотов

По словам министра, Украина стала первым государством в мире, которое системно масштабирует удаленное управление средствами перехвата.

Ключевой особенностью технологии является то, что пилот больше не привязан к конкретной позиции на фронте. Управление дроном осуществляется из защищенной среды в тыловых городах (Киеве, Львове) или даже из-за рубежа.

Федоров отметил, что такое решение не только повышает эффективность ПВО, но и критически снижает риски для жизни украинских операторов.

"Это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны. Мы можем масштабировать способности без привязки к линии соприкосновения", - подчеркнул министр обороны.

Масштабирование и планы

На сегодня более 10 украинских производителей уже интегрировали решения для удаленного управления в свои системы. Развитие технологии стало возможным благодаря инициативе кластера Brave1, которая стартовала год назад.

Минобороны ставит цель достичь показателей в 100% детекции и не менее 95% обезвреживания вражеских целей в рамках развития "малой" ПВО.

"По заданию президента продолжаем развивать инновации для защиты украинского неба. Сегодня имеем подтвержденный результат - сбитие целей на дистанциях в сотни и тысячи километров", - отметил глава ведомства.

Развитие украинского defence tech

Напомним, ранее Михаил Федоров для РБК-Украина подробно описывал, как кластер Brave1 стал фундаментом для развития украинских технологий. По его словам, путь от первых БПЛА до создания собственных ракет стал возможным благодаря объединению усилий государства и частных разработчиков.

Также технологический рынок Украины продолжает привлекать международных игроков. В частности, японская корпорация Terra Drone объявила о выходе на украинский рынок через стратегическое партнерство с разработчиком Amazing Drones.

Совместная работа сосредоточена на совершенствовании дронов-перехватчиков, способных развивать скорость до 300 км/ч.

Кроме того, украинское войско усиливается новыми серийными образцами вооружения. Компания Quantum Frontline Industries уже передала ВСУ первую партию беспилотников Linza.

Эти системы уже прошли проверку в реальных боевых условиях, а производитель перешел к этапу массового изготовления для обеспечения потребностей фронта.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским