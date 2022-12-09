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Цены на продукты с начала года выросли на 33,5%: что дорожает быстрее всего

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 15:40
Цены на продукты с начала года выросли на 33,5%: что дорожает быстрее всего Фото: за гривну можно купить на треть меньше продуктов, чем в конце прошлого года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 33,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 25,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали, яйца - на 80,7%, фрукты - на 70,5%, овощи - на 49,6%, рыба и рыбопродукты - 44,5%, сахар - на 32,9%, хлеб и хлебопродукты - на 29,7%, макаронные изделия - на 27,5%.

Кроме того, масло подрожало на 25,7%, мясо и мясопродукты - на 24,4%, сыр и творог - на 22,6%, хлеб - на 19,9%, молоко на 16,3%, подсолнечное масло - на 14,1%.

Цены на продукты с начала года выросли на 33,5%: что дорожает быстрее всего

Напомним, потребительские цены в Украине с начала 2022 года выросли на 25,7%.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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