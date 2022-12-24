Банкиры объяснили рост спроса на валюту в Украине в конце года

Рост спроса на валюту в конце года это стандартная ситуация, также отягощенная войной. Пока рано говорить, повлияет ли это на наличный курс доллара.

"Увеличение спроса на валютном рынке типично для этого времени года. Оно связано как с пиком бюджетных расходов, часть гривны от которых направляется на валютный рынок, так и с сезонным повышенным спросом на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.д.)" , - отметил Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард".

С ним согласен Антон Куренный, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка. По его словам, это стандартный спрос военного времени, к тому же наблюдается уменьшение меры экспортной выручки в Украину, также, возможно, влияет сезонный спрос.

"Пока сказать, что это имеет влияние на наличный рынок, сложно, потому что НБУ закрывает весь спрос из-за интервенций. Повышенный спрос на наличном рынке может быть из-за появляющегося в конце года гривны на руках и из-за выплат перед и во время перехода в новый год", - добавил эксперт.