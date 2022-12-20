Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году

Глава Национального банка Андрей Пышный прогнозирует, что потребительские цены в Украине в 2022 году вырастут на 30%. Это относительно невысокий уровень в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пышного во время онлайн-дискуссии Центра экономической стратегии .

"Инфляционные процессы удалось унять", - сказал он и добавил, что "уровень инфляции, видим, растет, но он даже ниже прогнозируемых в октябре темпов".

Пышный отметил, что "мы можем выйти на конец года с показателем индекса потребительских цен в 30%".

По его словам, это ниже, чем в Молдове, где войны нет, а инфляция составляет 34,5%. "Даже в Польше 17,5%", - сообщил Пышный.

"Поэтому можно сказать, что меры, предпринятые НБУ… дают сегодня оптимизм по контролю соответствующих показателей", - добавил он.