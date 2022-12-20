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Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году

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Украина, Вторник 20 декабря 2022 15:27
Глава НБУ назвал, на сколько вырастут цены в Украине в 2022 году Фото: гривна потеряет 30% своей стоимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава Национального банка Андрей Пышный прогнозирует, что потребительские цены в Украине в 2022 году вырастут на 30%. Это относительно невысокий уровень в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пышного во время онлайн-дискуссии Центра экономической стратегии.

"Инфляционные процессы удалось унять", - сказал он и добавил, что "уровень инфляции, видим, растет, но он даже ниже прогнозируемых в октябре темпов".

Пышный отметил, что "мы можем выйти на конец года с показателем индекса потребительских цен в 30%".

По его словам, это ниже, чем в Молдове, где войны нет, а инфляция составляет 34,5%. "Даже в Польше 17,5%", - сообщил Пышный.

"Поэтому можно сказать, что меры, предпринятые НБУ… дают сегодня оптимизм по контролю соответствующих показателей", - добавил он.

Напомним, что потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%. Годовая инфляция несколько замедлилась, поскольку в октябре она составила 26,6%.

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Инфляция в Украине Национальный банк Украины
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