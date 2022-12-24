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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов почти в 2 раза

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Украина, Суббота 24 декабря 2022 08:30
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов почти в 2 раза Фото: НБУ сократил продажу валюты в 1,9 раза (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 19 по 23 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 8,00 млн долларов и продал 449,12 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 441,12 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты в 1,9 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 834,12 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 258,35 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 25 278,80 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 22 020,46 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов почти в 2 разаСитуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов почти в 2 раза

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.

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