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Фиксированный курс доллара менять пока не будут, - Нацбанк

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 10:31
Фиксированный курс доллара менять пока не будут, - Нацбанк Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

В Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не потребуется, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

Николайчук напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозы по обменному курсу. "Пока мы нашу политику базируем на фиксации обменного курса гривны к доллару", - сказал он.

При этом Николайчук отметил, что если НБУ будет видеть улучшение ситуации на валютном рынке и возможность его балансировки при значительно меньшем участии Национального банка, то будет постепенно переходить к плавающему обменному курсу, учитывая все преимущества и риски такого перехода.

"В то же время, я надеюсь, что мы избежим необходимости делать еще одну коррекцию обменного курса вроде той, что мы сделали в конце июля этого года", - добавил замглавы НБУ.

Напомним, с начала войны 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 гривен. НБУ девальвировал гривну на 25% с 21 июля до уровня 36,57 гривны за доллар.

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