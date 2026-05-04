Работа для ветеранов: кому в Украине готовы платить до 85 тысяч гривен
Рынок труда в Украине постепенно адаптируется к росту количества кандидатов со статусом участника боевых действий (УБД). Сейчас в стране насчитывается около 1,8 млн ветеранов, что составляет значительную долю трудоспособного населения.
РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа рассказывает, какие сферы являются наиболее открытыми для людей со статусом УБД и на какую оплату они могут рассчитывать.
Главное:
- Количество ветеранов: В Украине уже насчитывается около 1,8 млн ветеранов, что существенно влияет на трудоспособный сегмент населения.
- Самые популярные сферы: Больше всего предложений сосредоточено в производстве, логистике (водители, грузчики) и розничной торговле.
- Самые высокие доходы: В строительной отрасли штукатуры могут получать до 85 тыс. гривен, каменщики - около 60 тыс. гривен.
- Динамика вакансий: За год спрос на ветеранов больше всего вырос в сфере клининга и производстве, однако в IT-секторе наблюдается сокращение.
Где чаще всего предлагают работу ветеранам
Больше всего вакансий в марте 2026 года было в сфере производства и рабочих специальностей - более 2,2 тысячи предложений со средней зарплатой 27,5 тыс. гривен.
Также значительное количество вакансий сосредоточено в логистике и доставке. В частности:
- водители - 1843 вакансии с зарплатой около 37,5 тыс. гривен;
- грузчики - 929 вакансий (26,4 тыс. гривен);
- курьеры - 360 вакансий (35 тыс. гривен);
- кладовщики - 350 вакансий (27,5 тыс. гривен).
В розничной торговле спрос также остается стабильным: более 1,1 тысячи вакансий для продавцов с зарплатой около 25 тыс. гривен, а также предложения для кассиров.
Среди других популярных направлений - охрана (744 вакансии), строительство (694 вакансии) и автосервис.
Где платят больше всего
Самые высокие зарплаты предлагают в строительной сфере. В частности:
- штукатуры могут зарабатывать до 85 тыс. гривен;
- каменщики - около 60 тыс. гривен;
- прорабы, маляры и плиточники - около 57,5 тыс. гривен;
- фасадчики - более 56 тыс. гривен.
Также высокие зарплаты есть в других сферах:
- СТО и автомойки - рихтовщики получают около 61,5 тыс. гривен;
- продажи - менеджеры до 59 тыс. гривен;
- сфера красоты и спорта - массажисты около 55 тыс. гривен;
- логистика - дальнобойщики около 55 тыс. гривен.
Как меняется количество вакансий
За год в части сфер количество вакансий для ветеранов выросло. Больше всего:
- в клининге и домашнем персонале - на 62%;
- в производстве - на 40,5%;
- в административном сегменте - на 37%.
В то же время в некоторых отраслях, в частности IT, количество таких предложений сократилось.
Что это означает для рынка труда
По официальным данным, в Украине уже около 1,8 млн ветеранов, и эта цифра растет. Это существенно влияет на рынок труда.
Исследование показывает, что работодатели постепенно открываются к найму ветеранов, однако основной спрос пока сосредоточен в рабочих профессиях и сферах с физическим трудом. Одновременно с этим растет потребность в создании лучших условий труда и достойной оплаты для этой категории кандидатов.
