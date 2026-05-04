Работа для ветеранов: кому в Украине готовы платить до 85 тысяч гривен

Рынок труда в Украине постепенно адаптируется к росту количества кандидатов со статусом участника боевых действий (УБД). Сейчас в стране насчитывается около 1,8 млн ветеранов, что составляет значительную долю трудоспособного населения.

РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа рассказывает, какие сферы являются наиболее открытыми для людей со статусом УБД и на какую оплату они могут рассчитывать.

Главное: Количество ветеранов: В Украине уже насчитывается около 1,8 млн ветеранов, что существенно влияет на трудоспособный сегмент населения.

В Украине уже насчитывается около 1,8 млн ветеранов, что существенно влияет на трудоспособный сегмент населения. Самые популярные сферы: Больше всего предложений сосредоточено в производстве, логистике (водители, грузчики) и розничной торговле.

Больше всего предложений сосредоточено в производстве, логистике (водители, грузчики) и розничной торговле. Самые высокие доходы: В строительной отрасли штукатуры могут получать до 85 тыс. гривен, каменщики - около 60 тыс. гривен.

В строительной отрасли штукатуры могут получать до 85 тыс. гривен, каменщики - около 60 тыс. гривен. Динамика вакансий: За год спрос на ветеранов больше всего вырос в сфере клининга и производстве, однако в IT-секторе наблюдается сокращение.

Где чаще всего предлагают работу ветеранам

Больше всего вакансий в марте 2026 года было в сфере производства и рабочих специальностей - более 2,2 тысячи предложений со средней зарплатой 27,5 тыс. гривен.

Также значительное количество вакансий сосредоточено в логистике и доставке. В частности:

водители - 1843 вакансии с зарплатой около 37,5 тыс. гривен;

грузчики - 929 вакансий (26,4 тыс. гривен);

курьеры - 360 вакансий (35 тыс. гривен);

кладовщики - 350 вакансий (27,5 тыс. гривен).

В розничной торговле спрос также остается стабильным: более 1,1 тысячи вакансий для продавцов с зарплатой около 25 тыс. гривен, а также предложения для кассиров.

Среди других популярных направлений - охрана (744 вакансии), строительство (694 вакансии) и автосервис.

Где платят больше всего

Самые высокие зарплаты предлагают в строительной сфере. В частности:

штукатуры могут зарабатывать до 85 тыс. гривен;

каменщики - около 60 тыс. гривен;

прорабы, маляры и плиточники - около 57,5 тыс. гривен;

фасадчики - более 56 тыс. гривен.

Также высокие зарплаты есть в других сферах:

СТО и автомойки - рихтовщики получают около 61,5 тыс. гривен;

продажи - менеджеры до 59 тыс. гривен;

сфера красоты и спорта - массажисты около 55 тыс. гривен;

логистика - дальнобойщики около 55 тыс. гривен.

Как меняется количество вакансий

За год в части сфер количество вакансий для ветеранов выросло. Больше всего:

в клининге и домашнем персонале - на 62%;

в производстве - на 40,5%;

в административном сегменте - на 37%.

В то же время в некоторых отраслях, в частности IT, количество таких предложений сократилось.

Что это означает для рынка труда

По официальным данным, в Украине уже около 1,8 млн ветеранов, и эта цифра растет. Это существенно влияет на рынок труда.

Исследование показывает, что работодатели постепенно открываются к найму ветеранов, однако основной спрос пока сосредоточен в рабочих профессиях и сферах с физическим трудом. Одновременно с этим растет потребность в создании лучших условий труда и достойной оплаты для этой категории кандидатов.