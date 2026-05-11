Правительство запускает программу по трудоустройству в возрасте 50+. Как она будет работать
В Украине стартует национальная программа "Опыт имеет значение", направленная на трудоустройство и адаптацию специалистов в возрасте от 50 лет. Проект должен стать ответом на острый дефицит кадров в критических отраслях экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Главное:
- Правительство запускает национальную программу "Опыт имеет значение", которая фокусируется на трудоустройстве и стажировке украинцев в возрасте 50+.
- Проект реализуется совместно с Государственным центром занятости и бизнесом для преодоления дефицита кадров в сферах строительства и оборонной промышленности.
- Программа включает три этапа: подготовку к требованиям рынка (обучение), встречу с работодателем и стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.
- Цель инициативы - снять возрастные барьеры и помочь опытным специалистам адаптироваться к цифровым требованиям современных компаний.
- Подать заявку на участие в программе можно через официальный сайт Государственной службы занятости.
Почему это важно для экономики
По словам Свириденко, нехватка специалистов сейчас является одним из самых больших вызовов для страны, особенно в строительстве и оборонной промышленности. Правительство делает ставку на людей с опытом, поскольку они являются основой экономической устойчивости.
Исследование "Рынок труда после 50 лет" показало, что работодатели ценят надежность таких работников, однако 60% компаний все еще имеют возрастные стереотипы, а 65% указывают на нехватку цифровых навыков у кандидатов.
Как будет работать программа
Программа стажировки, которую реализуют совместно с Государственным центром занятости и бизнесом, состоит из трех этапов:
- Обучение: обновление резюме и получение практических навыков в соответствии с требованиями современного рынка.
- Коммуникация: встреча с потенциальным работодателем для обсуждения формата сотрудничества.
- Практика: краткосрочная стажировка непосредственно в компании с возможностью дальнейшего официального трудоустройства.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
