Главная » Жизнь » Общество

Правительство запускает программу по трудоустройству в возрасте 50+. Как она будет работать

11:34 11.05.2026 Пн
2 мин
Как зарегистрироваться для участия в новой программе?
aimg Василина Копытко
Правительство запускает программу по трудоустройству в возрасте 50+. Как она будет работать Новая программа поможет преодолеть кадровый голод (фото: Freepik)
В Украине стартует национальная программа "Опыт имеет значение", направленная на трудоустройство и адаптацию специалистов в возрасте от 50 лет. Проект должен стать ответом на острый дефицит кадров в критических отраслях экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Главное:

  • Правительство запускает национальную программу "Опыт имеет значение", которая фокусируется на трудоустройстве и стажировке украинцев в возрасте 50+.
  • Проект реализуется совместно с Государственным центром занятости и бизнесом для преодоления дефицита кадров в сферах строительства и оборонной промышленности.
  • Программа включает три этапа: подготовку к требованиям рынка (обучение), встречу с работодателем и стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.
  • Цель инициативы - снять возрастные барьеры и помочь опытным специалистам адаптироваться к цифровым требованиям современных компаний.
  • Подать заявку на участие в программе можно через официальный сайт Государственной службы занятости.

Почему это важно для экономики

По словам Свириденко, нехватка специалистов сейчас является одним из самых больших вызовов для страны, особенно в строительстве и оборонной промышленности. Правительство делает ставку на людей с опытом, поскольку они являются основой экономической устойчивости.

Исследование "Рынок труда после 50 лет" показало, что работодатели ценят надежность таких работников, однако 60% компаний все еще имеют возрастные стереотипы, а 65% указывают на нехватку цифровых навыков у кандидатов.

Как будет работать программа

Программа стажировки, которую реализуют совместно с Государственным центром занятости и бизнесом, состоит из трех этапов:

  • Обучение: обновление резюме и получение практических навыков в соответствии с требованиями современного рынка.
  • Коммуникация: встреча с потенциальным работодателем для обсуждения формата сотрудничества.
  • Практика: краткосрочная стажировка непосредственно в компании с возможностью дальнейшего официального трудоустройства.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

