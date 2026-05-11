Правительство запускает программу по трудоустройству в возрасте 50+. Как она будет работать

В Украине стартует национальная программа "Опыт имеет значение", направленная на трудоустройство и адаптацию специалистов в возрасте от 50 лет. Проект должен стать ответом на острый дефицит кадров в критических отраслях экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram .

Главное: Правительство запускает национальную программу "Опыт имеет значение" , которая фокусируется на трудоустройстве и стажировке украинцев в возрасте 50+.

Почему это важно для экономики

По словам Свириденко, нехватка специалистов сейчас является одним из самых больших вызовов для страны, особенно в строительстве и оборонной промышленности. Правительство делает ставку на людей с опытом, поскольку они являются основой экономической устойчивости.

Исследование "Рынок труда после 50 лет" показало, что работодатели ценят надежность таких работников, однако 60% компаний все еще имеют возрастные стереотипы, а 65% указывают на нехватку цифровых навыков у кандидатов.

Как будет работать программа

Программа стажировки, которую реализуют совместно с Государственным центром занятости и бизнесом, состоит из трех этапов:

Обучение: обновление резюме и получение практических навыков в соответствии с требованиями современного рынка.

Коммуникация: встреча с потенциальным работодателем для обсуждения формата сотрудничества.

Практика: краткосрочная стажировка непосредственно в компании с возможностью дальнейшего официального трудоустройства.

