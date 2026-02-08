Срыв штурма на Гришино: в Покровске уничтожена САУ, поддерживавшая десант РФ (видео)

Что происходит на фронте

По данным 7-го корпуса ДШВ, российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление противника, уничтожив часть его бронетехники и личного состава, однако на тот момент бои на этом направлении продолжались.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ стягивает резервы в район Покровска и пытается прорываться небольшими штурмовыми группами.

Ранее также сообщалось, что вблизи Покровска украинских военных удалось спасти от вражеского плена благодаря работе аэроразведки и ударных беспилотников.

Также экипаж танка Leopard 2 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской прицельным огнем уничтожил остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.