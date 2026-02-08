RU

Срыв штурма на Гришино: в Покровске уничтожена САУ, поддерживавшая десант РФ (видео)

Иллюстративное фото: в Покровске уничтожена САУ, которая поддерживала десант РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Покровске Донецкой области украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских десантников. Это сорвало подготовку штурма россиянина на Гришино.

Артустановку спрятали в здании

По информации военных, САУ 2С9 "Нона-С" противник разместил в нежилом помещении в частном секторе западной части города.

Враг планировал использовать установку для поддержки штурмовых действий в направлении Гришино силами 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Технику уничтожили ударами FPV-дронов

После обнаружения вражеской техники подразделения беспилотных систем Сил обороны применили FPV-дроны. Беспилотники проникли в помещение и несколькими точными ударами уничтожили артустановку, поражая наиболее уязвимые участки техники.

 

Что происходит на фронте

По данным 7-го корпуса ДШВ, российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление противника, уничтожив часть его бронетехники и личного состава, однако на тот момент бои на этом направлении продолжались.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ стягивает резервы в район Покровска и пытается прорываться небольшими штурмовыми группами.

Ранее также сообщалось, что вблизи Покровска украинских военных удалось спасти от вражеского плена благодаря работе аэроразведки и ударных беспилотников.

Также экипаж танка Leopard 2 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской прицельным огнем уничтожил остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.

