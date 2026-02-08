Зрив штурму на Гришине: у Покровську знищено САУ, що підтримувала десант РФ (відео)

Що відбувається на фронті

За даними 7-го корпусу ДШВ, російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ противника, знищивши частину його бронетехніки та особового складу, однак на той момент бої на цьому напрямку тривали.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що РФ стягує резерви до району Покровська та намагається прориватися невеликими штурмовими групами.

Раніше також повідомлялося, що поблизу Покровська українських військових вдалося врятувати від ворожого полону завдяки роботі аеророзвідки та ударних безпілотників.

Також екіпаж танка Leopard 2 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської прицільним вогнем знищив залишки ворожого десанту на околицях Гришиного.