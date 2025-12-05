ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Мы достигнем этого": Трамп озвучил оптимистичное заявление по войне в Украине

Пятница 05 декабря 2025 04:00
UA EN RU
"Мы достигнем этого": Трамп озвучил оптимистичное заявление по войне в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно работают над этим.

Об этом он заявил на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что США уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.

"И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел - таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого", - заявил Трамп.

Он также акцентировал, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, упорно работают над этим вопросом.

"На прошлой неделе за месяц погибло 8 тысяч солдат. Они напрасно потеряли 27 тысяч военных. Это нужно остановить. Мы очень упорно работаем над этим", - подытожил президент США.

Относительно войны в Украине и последних прогнозов со стороны США, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель будут "хорошие новости".

Отметим, накануне секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией.

Как известно, этому предшествовала встреча представителей США в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Вашингтон так и не раскрыл детали переговоров в целях безопасности.

Однако в Кремле сообщили, что компромисс по урегулированию войны в Украине со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером так и не был достигнут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп мирный план США
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне