ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Умеров и Гнатов полетели в США на встречу по мирному плану, - Зеленский

Четверг 04 декабря 2025 15:00
UA EN RU
Умеров и Гнатов полетели в США на встречу по мирному плану, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Елена Чернякова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Был ряд встреч у нашей делегации во Флориде с американской стороной. Мы подготовили некоторые решения, предложения на наше видение совместно с американской стороной", - сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что сразу после консультаций американская делегация отправилась в Россию.

"О чем там были разговоры, в каком конструктивном формате или нет, я, честно говоря, не могу ответить", - отметил президент.

Он отметил договоренности о дальнейших переговорах.

"Мы договорились, что мы проговорим некоторые вещи сенсационные, с 3+ страны в более широком формате в Брюсселе... И после американской стороны, после встречи в России, наши две делегации встретятся в США", - рассказал Зеленский.

Он подтвердил, что Умеров и Гнатов уже вылетели в США.

"Я буду знать больше, более широкую информацию, после того, как они встретятся, и они мне позвонят", - заявил президент.

Относительно сроков следующего контакта с американской делегацией Зеленский отметил: "Сегодня, наверное... Я думаю сегодня, может завтра".

Мирный план США

В ноябре США представили свой вариант мирного плана из 28 пунктов, часть которых откровенно играла в пользу России. Из-за этого Вашингтон и Киев провели два раунда консультаций - 23 ноября в Женеве и 30 ноября во Флориде - чтобы согласовать более приемлемые для Украины формулировки.

2 декабря спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером прилетели в Москву и обсудили обновленный документ с российским диктатором Владимиром Путиным. После встречи путинский советник Юрий Ушаков заявил, что компромисса еще нет, но работа продолжается; по его словам, американцы привезли еще четыре дополнительных документа по завершению войны.

Несмотря на то, что заявления Ушакова выглядели как отказ от плана, уже на следующий день пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков уверял, что Кремль якобы не отвергал предложений США.

Reuters пишет, что Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о "продуктивной" встрече в Москве. Детали не раскрываются, но сам Трамп заявил журналистам, что, по мнению его представителей, Путин "хочет завершить войну".

По информации Associated Press, уже сегодня, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер должны провести очередной раунд переговоров с главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Тема остается неизменной - обсуждение параметров возможного мирного соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский мирный план США Соединенные Штаты Америки
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев