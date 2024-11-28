Путин снова пугает украинцев "Орешником"

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Разумеется, мы ответим на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, о чем уже говорилось, в том числе, возможно, продолжим испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября", - заявил Путин на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане.

По его словам, в настоящее время минобороны и генштаб выбирают цели для ударов на территории Украины. "Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве", - сказал он.

Путин сообщил, что "по мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия".

Путин утверждает, что на России начали серийное производство "Орешника". По его словам, температура ее поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов, а все, что находится в эпицентре взрыва, "по сути, превращается в пыль".

Он заявил, что "Орешник" поражает якобы даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Российская ракета

Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой. После этого Путин заявил, что это будто бы была новая ракета "Орешник". Также он пригрозил, что РФ может нанести удары по военным объектам США, Британии и Франции.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что "Орешник" – это название научно-исследовательской работы, в рамках которой разрабатывали ракету. При этом сама система называется "Кедр".

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и заявил, что Украина рассчитывает на поддержку передачи средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа.