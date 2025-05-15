Россияне снова вспомнили об "Орешнике": Буданов пояснил, есть ли угроза

Российская военная пропаганда снова подняла тему удара по Украине баллистической ракетой, которую называют "Орешинком". Но украинская разведка всегда предупреждает об этом.

"Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, - ред.) не было никакой (информации, - ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения", - ответил он журналистам о вероятном запуске.

Ракета пропаганды

Россияне якобы использовали ракету, которую они "Орешинком", один раз - для удара по Днепру 21 ноября 2024 года. Эта тема стала главной для российской пропаганды и стала важнейшим событием для жителей России. Затем о ракете забыли на несколько месяцев - вплоть до мая.

Ракета "Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности, которая, вероятно, является модификацией РС-26 "Рубеж". Дальность полета: до 3000 км, длина: 23 метра, диаметр: около 3 метров, вес: более 10 тонн, боевая часть: шестиблочная с индивидуальным наведением.

Закрытие пространства над полигоном "Капустин Яр"

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США получило от России предупреждение о закрытии воздушного пространства над ракетным полигоном "Капустин Яр". Запрет на полеты действовал 12 и 13 мая.

Подобные сообщения публиковали также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря. А уже 13 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.

Кроме того, посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении на Украину.

Военный эксперт Иван Ступак порекомендовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине. Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия планировала использовать "Орешник", то за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.