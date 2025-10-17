Еще три предателя получили по 15 годам тюрмы за работу на РФ, - СБУ

Как выяснилось, фигуранты входили в агентурные сети спецслужб РФ и были "нацелены" на сбор данных о ВСУ.

Следствие установило, что они корректировали вражеские удары по Черниговщине и Донецкой области. СБУ задержали их еще в прошлом году.

Кем оказались агенты РФ

Один из арестованных - 52-летний житель Покровского района, который работал на российскую военную разведку (более известную как ГРУ - ред.) через своего знакомого - "связного" с временно захваченной территории региона.

По заданию оккупантов агент обходил фронтовую местность и фиксировал координаты опорных пунктов и огневых позиций защитников Донецкой области.



Другой фигурант - 28-летний студент из Чернигова, который передавал ФСБ маршруты движения украинской бронетехники в направлении восточного фронта.



Еще один осужденный - 49-летний житель Мирнограда, который ждал полной оккупации Донецкой области и передавал в российский чат-бот локации позиций украинских защитников.

Наказание за сотрудничество с врагом

Двое осужденных получили 15 лет заключения с конфискацией имущества. Третий, с учетом сотрудничества со следствием, получил 9 лет лишения свободы.



На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: