Еще три предателя получили по 15 годам тюрмы за работу на РФ, - СБУ

Фото: агенты РФ корректировали удары по Черниговской и Донецкой области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Маловичко Юлия

В Украине задержаны еще трое агентов Кремля, которые согласились на сотрудничество с ФСБ России и "сливали" информацию о Силах обороны врагу. В результате они получили до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, фигуранты входили в агентурные сети спецслужб РФ и были "нацелены" на сбор данных о ВСУ.

Следствие установило, что они корректировали вражеские удары по Черниговщине и Донецкой области. СБУ задержали их еще в прошлом году.

Кем оказались агенты РФ

Один из арестованных - 52-летний житель Покровского района, который работал на российскую военную разведку (более известную как ГРУ - ред.) через своего знакомого - "связного" с временно захваченной территории региона.

По заданию оккупантов агент обходил фронтовую местность и фиксировал координаты опорных пунктов и огневых позиций защитников Донецкой области.

Другой фигурант - 28-летний студент из Чернигова, который передавал ФСБ маршруты движения украинской бронетехники в направлении восточного фронта.

Еще один осужденный - 49-летний житель Мирнограда, который ждал полной оккупации Донецкой области и передавал в российский чат-бот локации позиций украинских защитников.

Наказание за сотрудничество с врагом

Двое осужденных получили 15 лет заключения с конфискацией имущества. Третий, с учетом сотрудничества со следствием, получил 9 лет лишения свободы.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Другие недавние задержания агентов РФ

Напомним, в Днепропетровской области задержали священника храма УПЦ (МП), который во время литургий восхвалял россиян и призвал ВСУ сложить оружие перед врагом.

Также сообщалось, что 16 октября в Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ. Он хотел сделать это с помощью самодельной взрывчатки, но получил 12 лет тюрьмы.

