Ще три зрадники отримали по 15 років в'язниці за роботу на РФ, - СБУ

Як з'ясувалося, фігуранти входили до агентурних мереж спецслужб РФ та були "націлені" на збір даних про ЗСУ.

Слідство встановило, що вони коригували ворожі удари по Чернігівщині та Донеччині. СБУ затримала їх ще минулого року.

Ким виявились агенти РФ

Один з арештованих - 52-річний житель Покровського району, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ - ред.) через свого знайомого - "зв’язкового" з тимчасово захопленої території регіону.



За завданням окупантів агент обходив фронтову місцевість і фіксував координати опорних пунктів та вогневих позицій захисників Донеччини.



Інший фігурант - 28-річний студент з Чернігова, який передавав ФСБ маршрути руху української бронетехніки у напрямку східного фронту.



Ще один засуджений - 49-річний житель Мирнограда, який чекав повної окупації Донецької області та передавав у російський чат-бот локації позицій українських захисників.

Покарання за співпрацю з ворогом

Двоє засуджених отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Третій, урахуванням співпраці зі слідством, отримав 9 років позбавлення волі.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: