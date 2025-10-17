ua en ru
СБУ разоблачила священника и еще двух агитаторов: призывали украинцев "сложить оружие"

Украина, Пятница 17 октября 2025 13:56
СБУ разоблачила священника и еще двух агитаторов: призывали украинцев "сложить оружие" Фото: СБУ разоблачила священника и еще двух агитаторов (ssu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Украине разоблачили еще трех пророссийских интернет-агитаторов, которые восхваляли вооруженную агрессию РФ и призывали украинцев "сложить оружие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности разоблачила в разных регионах Украины еще трех вражеских агитаторов. Сообщается, что злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и ждали полной оккупации нашего государства.

Так, на Днепропетровщине задержан протоиерей местного храма УПЦ (МП), который во время литургий восхвалял рашистов и призвал украинцев сложить оружие перед врагом.

По материалам дела, агитацию в поддержку кремля клирик снимал на видео, которые потом планировал передать московскому патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность оккупантам.

Также фигурант распространял в Telegram-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.

Задержание этого фигуранта произошло в конце сентября. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд уже вынес приговор клирику: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Тем временем в Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили 58-летнего экс-правоохранителя, который во вражеских интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.

Кроме одобрительных комментариев, которые он оставлял под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.

А в Донецкой области был задержан 42-летний переселенец из временно оккупированной Макеевки, который в "Одноклассниках" поддерживал оккупацию восточного региона и героизировал рашистов.

Как установило расследование, злоумышленник распространял публикации с благодарностями российским захватчикам за войну против нашего государства.

Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.

Что грозит задержанным

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Заметим, что вчера, 16 октября, в Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ. Мужчина планировал осуществили задуманное с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Сейчас же ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме этого недавно контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который российские спецслужбы планировали осуществить в Запорожье.

