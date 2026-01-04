Внешняя торговля России в 2025 году продемонстрировала дальнейшую деградацию, - разведка

Разведка отмечает, что ключевыми факторами стали падение мировых цен на энергоресурсы и действие квот на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+, которые непосредственно ударили по базовому источнику валютных поступлений.

Доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта снизилась до 54,9% с 61,6% годом ранее, что лишь подчеркивает ослабление энергетического сектора.

Дополнительным негативным сигналом стало падение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 10,3%, что говорит о потере позиций даже в сегментах, которые ранее считались относительно устойчивыми.

Сокращение импорта было обусловлено прежде всего уменьшением на 8,7% ввоза инвестиционных товаров - машин, оборудования и транспортных средств. Это прямо указывает на сворачивание инвестиционной активности и ухудшение перспектив модернизации промышленности

. На этом фоне рост импорта товаров широкого потребительского спроса, в частности продовольствия (+14,2%) и продукции химической промышленности (+2,6%), приобретает вид вынужденной компенсации внутренних дисбалансов, а не признаки экономического восстановления.

Китай остается крупнейшим торговым партнером России: на него приходится около 27% экспорта и 45% импорта, что соответствует уровню 2024 года.

В то же время в двусторонней торговле с КНР зафиксировано сокращение экспорта нефти на 7,6% и угля - на 11%, что дополнительно ослабляет позиции Москвы даже на ключевом для нее направлении.

В СВР отметили, что в целом эти показатели отражают постепенную и болезненную структурную трансформацию российской экономики под давлением западных санкций.

Существенное снижение экспорта нефти и газа сокращает валютные поступления и повышает уязвимость федерального бюджета к колебаниям рыночной конъюнктуры. Рост экспорта химической продукции и металлов носит ограниченный, восстановительный характер и не способен компенсировать потери энергетического сектора.

В то же время падение импорта производственного оборудования будет сдерживать обновление промышленности и затягивать экономическое восстановление. Усиление зависимости от Пекина лишь закрепляет асимметричную модель внешней торговли, в которой Китай все больше выступает не рынком сбыта, а основным поставщиком промышленной продукции для России.