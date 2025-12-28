В России производители одежды и обуви массово сворачивают свой бизнес из-за роста налогов и штрафов. При этом касается это преимущественно именно российских производителей - иностранные чувствуют себя на фоне этих событий очень хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

Отмечается, что несмотря на все обещания "импортозамещения", после 2022 года российская индустрия не смогла воспользоваться тем, что международные бренды покинули РФ. Несмотря на временный рост продаж, спад не заставил себя долго ждать: уже в 2024 и 2-25 годах отрасль столкнулась с проблемами - падением спроса, закрытием магазинов и ростом расходов.

"Массово сворачивают бизнес даже крупные игроки. Обанкротились Incity и Deseo, закрылся бренд Just Clothes, а "Глория Джинс" закрывает магазины, продает фабрики и переносит производство за границу. Половина всех закрытых торговых точек в 2025 году - это магазины одежды и обуви, преимущественно российские", - сказано в сообщении.

При этом вместо развития производства рынок забит импортными товарами, преимущественно из Китая и Турции. Полноценной текстильной базы в России нет: ни современных фабрик, ни качественных тканей и фурнитуры. Даже военная форма заказывается в Китае. Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon популяризируют азиатский импорт и вытеснили локальных производителей.

"На фоне роста налогов и штрафов бизнес теряет рентабельность, а потребители - покупательную способность. В итоге российская мода оказалась неспособной существовать без известных международных брендов, обнажив бедность, технологическую слабость и полную зависимость экономики от внешнего мира", - резюмировали в СВРУ.