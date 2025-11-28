Российская экономика сталкивается с увеличивающимся давлением со стороны "дружественных" стран, которые быстро занимают ниши, остающиеся пустующими из-за инвестиционной паузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По информации СВР, высокая ключевая ставка, неэффективная монетарная политика и сокращение бюджетного импульса фактически парализуют внутренних производителей.

Формальные показатели инвестиций в основной капитал на вид стабильны, но это - лишь отражение старых активов, тогда как реальное падение достигает 1,5%.

Отмечается, что экспортные доходы уже сократились на 20%, а рост налоговой нагрузки, включая НДС, дополнительно ограничивает возможности бизнеса.

Промышленники прямо указывают на замедление снижения ключевой ставки и высокую стоимость кредитов как главные барьеры для развития. Как результат - рынок открывается для китайских поставщиков оборудования и продукции, которые без значительных вложений получают контроль над сегментами, которые теряют российские компании.

Наиболее показательным является рынок тяжелых грузовиков. За январь-октябрь 2025 года продажи машин массой более 14 тонн упали на 54%, а сегмент магистральных тягачей - на 71%.

Всего зарегистрировано всего 37,9 тысяч тяжелых автомобилей, что на 57% меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на формальное лидерство "КАМАЗа" с долей 29,5%, китайские Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) и FAW (9%) фактически вытесняют его с рынка. Добавляет давления и белорусский "МАЗ" с 7,2%.

"Российский производитель обречен на дальнейшее вытеснение из ключевых сегментов, а восстановить утраченные позиции в условиях агрессивной экспансии "дружественных" конкурентов фактически невозможно", - отметили в разведке.