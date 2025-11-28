ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китайские компании вытесняют российских производителей с ключевых рынков, - разведка

Пятница 28 ноября 2025 13:05
UA EN RU
Китайские компании вытесняют российских производителей с ключевых рынков, - разведка Фото: китайские компании вытесняют российских производителей с ключевых рынков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская экономика сталкивается с увеличивающимся давлением со стороны "дружественных" стран, которые быстро занимают ниши, остающиеся пустующими из-за инвестиционной паузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По информации СВР, высокая ключевая ставка, неэффективная монетарная политика и сокращение бюджетного импульса фактически парализуют внутренних производителей.

Формальные показатели инвестиций в основной капитал на вид стабильны, но это - лишь отражение старых активов, тогда как реальное падение достигает 1,5%.

Отмечается, что экспортные доходы уже сократились на 20%, а рост налоговой нагрузки, включая НДС, дополнительно ограничивает возможности бизнеса.

Промышленники прямо указывают на замедление снижения ключевой ставки и высокую стоимость кредитов как главные барьеры для развития. Как результат - рынок открывается для китайских поставщиков оборудования и продукции, которые без значительных вложений получают контроль над сегментами, которые теряют российские компании.

Наиболее показательным является рынок тяжелых грузовиков. За январь-октябрь 2025 года продажи машин массой более 14 тонн упали на 54%, а сегмент магистральных тягачей - на 71%.

Всего зарегистрировано всего 37,9 тысяч тяжелых автомобилей, что на 57% меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на формальное лидерство "КАМАЗа" с долей 29,5%, китайские Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) и FAW (9%) фактически вытесняют его с рынка. Добавляет давления и белорусский "МАЗ" с 7,2%.

"Российский производитель обречен на дальнейшее вытеснение из ключевых сегментов, а восстановить утраченные позиции в условиях агрессивной экспансии "дружественных" конкурентов фактически невозможно", - отметили в разведке.

Сотрудничество России и Китая

Напомним, недавно китайский премьер-министр Ли Цян сообщил, что Китай готов к углублению сотрудничества с Россией. Речь идет о сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и др.

Кроме того, ранее издание The Economist сообщило, что Китай стал главным поставщиком для российской военной машины. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть доказательства поставок Китаем вооружения в РФ. Пекин эти поставки отрицает.

Также, по информации представителя Службы внешней разведки, Россия планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями для войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай
Новости
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает