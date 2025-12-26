ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Российская экономика погружается в "управляемый хаос", - разведка

Россия, Пятница 26 декабря 2025 19:37
UA EN RU
Российская экономика погружается в "управляемый хаос", - разведка Фото: российская экономика входит в фазу управляемого хаоса (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

"Центробанк" РФ признал фактический крах стандартов раскрытия информации. С 2027 года финансовые организации планируют публиковать только обезличенные данные о собственниках, сообщают в СВР.

После 2022 года банкам и страховщикам разрешили не раскрывать сведения о собственниках и менеджменте из-за санкционных рисков. Следствие - из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас раскрывают только три банка, то есть менее 1 процента.

Предложенный регулятором "компромисс" предусматривает формальные ответы "да/нет" о наличии лиц с существенным влиянием или проблемных бенефициаров, причем форму будет заполнять сам "Центробанк".

В "Госдуму" внесены законопроекты, отменяющие регулярные декларации о доходах для госслужащих. Депутаты и сенаторы называют это "шагом в борьбе с коррупцией", хотя на самом деле это углубляет разрыв между риторикой и реальным контролем.

Экономическая напряженность обостряется

Треть малых и средних предпринимателей не исключает закрытия бизнеса в течение полугода, сообщают в СВР.

Банки сократили потребительское кредитование:

  • POS-кредиты получает каждый десятый клиент, отказы в ноябре достигли 90 %.
  • Ломбарды за январь-сентябрь получили 9,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 54 % больше, чем годом ранее.

Финансовые проблемы коснулись и госсектора. В 2025 году объемы неплатежей госкомпаний бизнеса выросли в 2,7 раза, с 200 кейсов на 1,5 млрд рублей в 2024 году до 548 случаев почти на 4,03 млрд рублей.

Компании задерживают выплаты на один-три месяца, фактически кредитуясь за счет подрядчиков. В то же время 73 % всех утечек данных в 2025 году пришлись на госсектор, а лишь 13 % россиян надеются получить годовую премию.

Совокупно эти тенденции создают картину рынка, который все больше отходит от глобальных стандартов и консервируется в состоянии закрытости, недоверия и системного хаоса.

После 2022 года санкционное давление заставило российские банки и страховщиков ограничить прозрачность. Предыдущие попытки "Центробанка" сохранить открытость финансового рынка провалились, а государственные инициативы лишь углубили институциональную деградацию.

Впрочем, система продолжает существовать за счет жесткого ручного контроля, а экономические и социальные последствия - от падения платежеспособности населения до массовых проблем в госсекторе - сигнализируют о глубоком структурном расстройстве.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин распространил новую порцию пропаганды, сообщив о "почти полной занятости" и "неизбежном технологическом прорыве" в РФ. Хотя реальная ситуация совсем противоположная.

Также мы писали, что в этом году российский рубль неожиданно укрепился на 45 % по отношению к доллару, торгуясь почти на уровне, который был до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Экономисты предупреждают, что дальнейшее укрепление рубля может стать серьезной угрозой для экономики РФ. Сильная валюта вместе с высокими кредитными ставками повышает риск стагфляции.

Ранее The Washington Post писало о том, что в 2026 году экономика России может столкнуться с серьезными проблемами на фоне войны в Украине и действия новых санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну