Война в Украине

"Зоопарк" ПВО за одну ночь: СБС выжгли четыре вражеских ЗРК на юге

13:10 06.03.2026 Пт
2 мин
"Мадяр" порадовал украинцев результативной "охотой" на вражескую технику
aimg Валерий Ульяненко
"Зоопарк" ПВО за одну ночь: СБС выжгли четыре вражеских ЗРК на юге Фото: украинские дроны поразили целую кучу ЗРК врага за одну ночь (Getty Images)

В ночь на пятницу, 6 марта, Силы беспилотных систем ВСУ поразили четыре самоходных компонента ПВО противника на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Читайте также: "Ослепили" вражескую ПВО: как дроны ВСУ поразили российский С-300 в Донецкой области

"ЗРК "Бук" в ТОТ Херсонской области и ЗРК среднего радиуса С-300В в ТОТ Запорожской области поймали Птицы 9 бату "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра" СБС средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 кг", - сказано в его заявлении.

"Мадяр" рассказал, что ЗРГК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор" отработали пилоты 1 отдельного центра СБС средством middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 100 кг.

Оба зенитных ракетных комплекса находились на временно оккупированной территории Запорожской области.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, украинские защитники регулярно отчитываются об успешном уничтожении дорогостоящей техники и авиации оккупантов с помощью дронов.

В частности, недавно Силы обороны поразили российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Кроме того, недавно под Мариуполем и Донецком были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы.

Также "Мадяр" рассказал об уничтожении украинскими защитниками российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области.

Мы также рассказывали, что операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Ранее эти же подразделения в течение 48 часов ликвидировали еще шесть единиц техники ПВО и радиолокационных станций, которые были ключевыми элементами многослойной противовоздушной обороны противника.

