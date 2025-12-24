ua en ru
Золото и серебро продолжают бить ценовые рекорды на рынке: в чем причина

США, Среда 24 декабря 2025 09:50
Золото и серебро продолжают бить ценовые рекорды на рынке: в чем причина Иллюстративное фото: золото обновляет ценовые рекорды на мировых рынках (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Золото и серебро продолжают бить ценовые рекорды на рынках на фоне геополитических и торговых рисков, а также из-за ожиданий дальнейших снижений учетных ставок Федеральной резервной системой США в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цена на золото немного упала после того, как 23 декабря превысила 4500 долларов за унцию, и сейчас составляет 4495,39 доллара. Рекордная цена на желтый металл была зафиксирована на уровне 4525,19 доллара, а в целом цены на фьючерсные контракты по поставке золота выросли на 0,4% - до 4522,1 доллара.

Серебро и платина также бьют ценовые рекорды. Серебро достигло исторического максимума в 72,70 доллара, а по состоянию на утро 24 декабря стоит 72,16 доллара за унцию.

Платина стоит 2333,8 доллара за унцию после ценового максимума в 2377,5 доллара. Подскочил и палладий - он стоит 1916,69 доллара за унцию, выросши на 3%, что стало рекордом за последние три года.

"Драгоценные металлы стали скорее спекулятивным нарративом вокруг идеи, что с деглобализацией нужен актив, который может выступать нейтральным посредником без суверенного риска, особенно учитывая сохранение напряженности между США и Китаем", - пояснил изданию руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

Предполагается, что в течение следующих 6-12 месяцев на фоне реакции рынков золото будет расти до 5000 долларов за унцию, а серебро - до 80 долларов. В течение 2025 года золото выросло в цене более чем на 70% - это самый большой уровень с 1979 года. Серебро за год подорожало на 150%.

"Это обусловлено спросом на безопасные активы, ожиданиями снижения ставок в США, активными покупками центральными банками, тенденциями к дедолларизации и притоком средств в ETF, причем трейдеры прогнозируют два снижения ставок в следующем году", - объясняет издание.

Однако на этой неделе цены на благородные металлы достигли новых рекордных максимумов. В том числе "взлетели" платина и палладий - из-за ограниченного предложения по добыче, неопределенности тарифов и изменения спроса со стороны инвестиций платина подорожала на 160%, а палладий - более чем на 100%.

Напомним, что во вторник, 23 декабря, цены на золотодостигли исторического максимума, превысив отметку в 4500 долларов за унцию. Параллельно серебро также обновило свой рекорд - 69,98 доллара за унцию.

Одной из причин стало беспокойство из-за геополитической напряженности между США и Венесуэлой. 16 декабря президент США Дональд Трамп распорядился ввести морскую блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее портов.

Также военные США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. При этом Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы, а режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро активно готовится к войне против американцев.

