Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и его пост в Truth Social.

"Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и для них это станет беспрецедентным потрясением", - написал Трамп.

По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".

Он обвинил "незаконный" режим Мадуро в "использовании нефти" с "украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений".

"Сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее... Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране, и точно так же не позволит враждебному режиму забрать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам", - резюмировал Трамп.

Стоит добавил, что за несколько часов до этого поста, лидер США анонсировал, что завтра в 21:00 (в 4 утра по киевскому времени) выступит с обращением к нации. Что именно собирается сказать Трамп - пока неизвестно.