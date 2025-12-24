Золото та срібло продовжують бити цінові рекорди на ринку: в чому причина

Золото та срібло продовжують бити цінові рекорди на ринках на тлі геополітичних та торгівельних ризиків, а також через очікування подальших знижень облікових ставок Федеральною резервною системою США у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ціна на золото трохи впала після того, як 23 грудня перевищила 4500 доларів за унцію, та зараз становить 4495,39 долара. Рекордна ціна на жовтий метал була зафіксована на рівні 4525,19 долара, а загалом ціни на ф'ючерсні контракти із постачання золота зросли на 0,4% - до 4522,1 долара.

Срібло та платина також б'ють цінові рекорди. Срібло досягло історичного максимуму в 72,70 долара, а станом на ранок 24 грудня коштує 72,16 долара за унцію.

Платина коштує 2333,8 долара за унцію після цінового максимуму в 2377,5 долара. Підскочив і паладій - він коштує 1916,69 долара за унцію, зрісши на 3%, що стало рекордом за останні три роки.

"Дорогоцінні метали стали радше спекулятивним наративом навколо ідеї, що з деглобалізацією потрібен актив, який може виступати нейтральним посередником без суверенного ризику, особливо з огляду на збереження напруженості між США та Китаєм", - пояснив виданню керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.

Припускається, що протягом наступних 6-12 місяців на тлі реакції ринків золото буде зростати до 5000 доларів за унцію, а срібло - до 80 доларів. Протягом 2025 року золото зросло в ціні на понад 70% - це найбільший рівень з 1979 року. Срібло за рік подорожчало на 150%.

"Це зумовлено попитом на безпечні активи, очікуваннями зниження ставок у США, активними покупками центральними банками, тенденціями до дедоларизації та припливом коштів в ETF, причому трейдери прогнозують два зниження ставок наступного року", - пояснює видання.

Проте цього тижня ціни на благородні метали досягли нових рекордних максимумів. В тому числі "злетіли" платина та паладій - через обмежену пропозицію з видобутку, невизначеність тарифів та зміну попиту з боку інвестицій платина подорожчала на 160%, а паладій - на понад 100%.